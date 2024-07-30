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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為91.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.33元下修至5.25元，其中最高估值7.15元，最低估值5元，預估目標價為91.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.15(7.32)8.258.8
最低值5(5)5.56.51
平均值5.37(5.8)6.537.32
中位數5.25(5.33)6.47.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值60.17億64.08億65.85億
最低值52.00億50.00億57.75億
平均值53.80億56.66億59.89億
中位數53.13億56.11億58.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.534.687.579.005.96
營業收入41.08億43.48億58.46億68.12億64.01億

詳細資訊請看美股內頁：
斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBC

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