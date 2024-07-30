鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為91.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.33元下修至5.25元，其中最高估值7.15元，最低估值5元，預估目標價為91.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.15(7.32)
|8.25
|8.8
|最低值
|5(5)
|5.5
|6.51
|平均值
|5.37(5.8)
|6.53
|7.32
|中位數
|5.25(5.33)
|6.4
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60.17億
|64.08億
|65.85億
|最低值
|52.00億
|50.00億
|57.75億
|平均值
|53.80億
|56.66億
|59.89億
|中位數
|53.13億
|56.11億
|58.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.53
|4.68
|7.57
|9.00
|5.96
|營業收入
|41.08億
|43.48億
|58.46億
|68.12億
|64.01億
詳細資訊請看美股內頁：
斯威克公司(德拉瓦)(BC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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