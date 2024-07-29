鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADRNWG-US的目標價調升至9.58元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 18:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)提出目標價估值：中位數由9.17元上修至9.58元，調升幅度4.44%。其中最高估值10.8元，最低估值3.6元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予NatWest Group Plc - ADR評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。
NatWest Group Plc - ADR今(29日)收盤價為9.53元。近5日股價上漲4.44%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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