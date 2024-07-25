鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至37.42元，預估目標價為262.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由36.53元上修至37.42元，其中最高估值41.45元，最低估值35元，預估目標價為262.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41.45(41.25)
|38.01
|42.25
|最低值
|35(34.61)
|32.54
|32.69
|平均值
|37.5(37.04)
|35.34
|37.66
|中位數
|37.42(36.53)
|34.83
|38.31
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|124.29億
|141.68億
|155.72億
|最低值
|99.68億
|99.23億
|102.92億
|平均值
|109.64億
|116.01億
|120.87億
|中位數
|110.76億
|117.38億
|118.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|16.29
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|營業收入
|41.79億
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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