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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾斯洛普格拉曼NOC-US的目標價調升至509元，幅度約3.25%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對諾斯洛普格拉曼(NOC-US)提出目標價估值：中位數由493元上修至509元，調升幅度3.25%。其中最高估值605元，最低估值398元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予諾斯洛普格拉曼評價：積極樂觀12位、保持中立12位、保守悲觀2位。

諾斯洛普格拉曼今(29日)收盤價為480.3元。近5日股價上漲3.25%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股NOC市場預估目標價

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