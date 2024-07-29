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寶雅上半年獲利年增逾1成 EPS 12.31元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 17:54

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寶雅上半年獲利年增逾1成。(鉅亨網資料照)

連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 今 (29) 日公布上半年稅後純益 12.91 億元，年增 13.94%，每股純益(EPS)12.31 元，上半年已賺逾 1 個股本，其中，第二季稅後純益 5.89 億元，年增 23.98%，創同期新高，每股純益 5.61 元。

寶雅第二季合併營收 56.28 億元，年增 6.57%，營業毛利 24.69 億元，年增 12.96%，毛利率 43.87%，年增 2.48 個百分點，營業利益 6.95 億元，年增 16.67%，營益率 12.35%，年增 1.06 個百分點，稅後純益 5.89 億元，年增 23.98%。

而寶雅上半年合併營收 115.02 億元，年增 8.77%，營業毛利 50.69 億元，年增 11.3%，毛利率 44.07%，年增 1 個百分點，營業利益 15.79 億元，年增 10.46%，營益率 13.73%，年增 0.21 個百分點，稅後純益 12.9 億元，年增 13.94%。

截至 6 月底為止，寶雅全台共有 380 家寶雅、10 家寶家，寶雅表示，持續展店可對公司帶來正面貢獻，也將藉由新美妝和店中店店型，提高在國內的零售滲透率。

同時，寶雅將持續加速數位布局，並藉由產品組合優化來提升消費者體驗。

寶雅也正積極發展自有品牌，自 2022 年開始，許多自有商品受到消費者喜愛，今年度更推出全新品項，包括 POYA PURE + 美在管蒟蒻凍、POYA Chic 自訂款髮箍、POYA COZY 免洗商品和 POYA WAY 織品等，也預計 8 月中推出 POYA Chill 瓶裝水，擴大滿足女性消費者日常生活需求，並以自有品牌鞏固主客群。

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寶雅美妝五金零售獲利創高

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