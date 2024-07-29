寶雅上半年獲利年增逾1成 EPS 12.31元

截至 6 月底為止，寶雅全台共有 380 家寶雅、10 家寶家，寶雅表示，持續展店可對公司帶來正面貢獻，也將藉由新美妝和店中店店型，提高在國內的零售滲透率。

寶雅也正積極發展自有品牌，自 2022 年開始，許多自有商品受到消費者喜愛，今年度更推出全新品項，包括 POYA PURE + 美在管蒟蒻凍、POYA Chic 自訂款髮箍、POYA COZY 免洗商品和 POYA WAY 織品等，也預計 8 月中推出 POYA Chill 瓶裝水，擴大滿足女性消費者日常生活需求，並以自有品牌鞏固主客群。