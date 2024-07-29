search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 技嘉(2376)下週(8月5日)除息6.36元，預估參考價249.64元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

技嘉(2376-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.36元。

以今日(7月29日)收盤價256.00元計算，預估參考價為249.64元，息值合計為6.36元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

技嘉(2376-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。近5日股價下跌2.34%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 256.00 6.35794 2.48% 0.0
2023/08/03 297.0 6.2 2.09% 0.0
2022/08/04 92.3 12.0 13.0% 0.0
2021/07/08 113.0 5.0 4.42% 0.0
2020/07/15 73.7 2.2 2.99% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22164.490.20%
技嘉256-5.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
技嘉

80%

勝率

#波段回檔股

偏弱
技嘉

80%

勝率

#空頭吞噬

偏弱
技嘉

80%

勝率

#長黑K線跌破盤整

偏弱
技嘉

80%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
技嘉

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty