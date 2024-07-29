盤後速報 - 技嘉(2376)下週(8月5日)除息6.36元，預估參考價249.64元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
技嘉(2376-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.36元。
以今日(7月29日)收盤價256.00元計算，預估參考價為249.64元，息值合計為6.36元，股息殖利率2.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
技嘉(2376-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。近5日股價下跌2.34%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|256.00
|6.35794
|2.48%
|0.0
|2023/08/03
|297.0
|6.2
|2.09%
|0.0
|2022/08/04
|92.3
|12.0
|13.0%
|0.0
|2021/07/08
|113.0
|5.0
|4.42%
|0.0
|2020/07/15
|73.7
|2.2
|2.99%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電雖站回千元大關 大盤仍跌371點失守月線
- 川普拜登針對晶片，該擔心嗎？拉回反而創造後面上漲空間！
- 台積電、聯發科、鴻海不妙？ 外資空單強襲，這些股不跑等被割，還有更大的崩跌在後？
- 關注台股止跌4訊號！ 台積、鴻海、聯發科該如何操作？
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇