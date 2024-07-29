盤後速報 - 大成鋼(2027)下週(8月5日)除息1.2元，預估參考價37.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
大成鋼(2027-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月29日)收盤價39.15元計算，預估參考價為37.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
大成鋼(2027-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。近5日股價上漲1.54%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|39.15
|1.2
|3.07%
|0.0
|2023/07/28
|49.9
|2.4
|4.81%
|2.0
|2022/07/20
|36.05
|1.8
|4.99%
|0.1
|2021/08/09
|51.0
|0.8
|1.57%
|0.0
|2020/07/15
|25.8
|1.0
|3.88%
|0.2
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