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鉅亨速報

盤後速報 - 大成鋼(2027)下週(8月5日)除息1.2元，預估參考價37.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

大成鋼(2027-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月29日)收盤價39.15元計算，預估參考價為37.95元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

大成鋼(2027-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。近5日股價上漲1.54%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 39.15 1.2 3.07% 0.0
2023/07/28 49.9 2.4 4.81% 2.0
2022/07/20 36.05 1.8 4.99% 0.1
2021/08/09 51.0 0.8 1.57% 0.0
2020/07/15 25.8 1.0 3.88% 0.2

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