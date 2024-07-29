鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至4.09元，預估目標價為76.35元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元上修至4.09元，其中最高估值4.55元，最低估值2.6元，預估目標價為76.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.55(4.55)
|4.77
|4.44
|3.87
|最低值
|2.6(2.6)
|2.95
|2.4
|3.87
|平均值
|3.97(3.96)
|4.07
|3.52
|3.87
|中位數
|4.09(4.02)
|4.11
|3.59
|3.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.72億
|45.03億
|44.26億
|最低值
|30.41億
|31.97億
|33.65億
|平均值
|36.35億
|39.02億
|38.93億
|中位數
|36.39億
|38.62億
|38.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.66
|1.40
|1.91
|3.38
|4.04
|營業收入
|24.62億
|25.56億
|28.77億
|30.59億
|33.72億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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