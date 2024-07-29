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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至4.09元，預估目標價為76.35元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15

根據FactSet最新調查，共30位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.02元上修至4.09元，其中最高估值4.55元，最低估值2.6元，預估目標價為76.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.55(4.55)4.774.443.87
最低值2.6(2.6)2.952.43.87
平均值3.97(3.96)4.073.523.87
中位數4.09(4.02)4.113.593.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值39.72億45.03億44.26億
最低值30.41億31.97億33.65億
平均值36.35億39.02億38.93億
中位數36.39億38.62億38.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.661.401.913.384.04
營業收入24.62億25.56億28.77億30.59億33.72億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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