鉅亨速報 - Factset 最新調查：3MMMM-US的目標價調升至129元，幅度約4.03%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對3M(MMM-US)提出目標價估值：中位數由124元上修至129元，調升幅度4.03%。其中最高估值150元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予3M評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀1位。
3M今(29日)收盤價為127.16元。近5日股價上漲4.03%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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