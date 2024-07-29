鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.49元，其中最高估值2.63元，最低估值2.42元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.63(2.5)
|2.75
|2.75
|最低值
|2.42(2.35)
|2.38
|2.66
|平均值
|2.49(2.43)
|2.61
|2.71
|中位數
|2.49(2.42)
|2.63
|2.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.41億
|20.19億
|20.93億
|最低值
|18.97億
|19.58億
|20.24億
|平均值
|19.16億
|19.82億
|20.58億
|中位數
|19.12億
|19.79億
|20.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.68
|2.17
|2.78
|3.20
|1.78
|營業收入
|6.28億
|6.22億
|6.30億
|7.46億
|27.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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