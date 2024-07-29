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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.49元，其中最高估值2.63元，最低估值2.42元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.63(2.5)2.752.75
最低值2.42(2.35)2.382.66
平均值2.49(2.43)2.612.71
中位數2.49(2.42)2.632.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值19.41億20.19億20.93億
最低值18.97億19.58億20.24億
平均值19.16億19.82億20.58億
中位數19.12億19.79億20.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.682.172.783.201.78
營業收入6.28億6.22億6.30億7.46億27.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOLB

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