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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Columbia Banking System, Inc.COLB-US的目標價調升至25.5元，幅度約18.6%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Columbia Banking System, Inc.(COLB-US)提出目標價估值：中位數由21.5元上修至25.5元，調升幅度18.6%。其中最高估值27.5元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Columbia Banking System, Inc.評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Columbia Banking System, Inc.今(29日)收盤價為26.99元。近5日股價上漲18.6%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股COLB市場預估目標價

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Columbia Banking System, Inc.26.9911.57%

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