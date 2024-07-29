鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至28.36元，預估目標價為632.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.92元上修至28.36元，其中最高估值31.88元，最低估值18.42元，預估目標價為632.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|31.88(31.88)
|38.71
|39.53
|最低值
|18.42(18.42)
|31.13
|36.17
|平均值
|27.12(27.1)
|35
|38.36
|中位數
|28.36(27.92)
|34.83
|39.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116,507,350
|146,236,480
|165,748,950
|最低值
|107,700,000
|120,400,000
|137,356,690
|平均值
|112,908,440
|129,721,910
|148,082,180
|中位數
|113,138,170
|129,349,130
|144,611,540
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 00929、00943大換血 億光、豐藝、台郡躍人氣王
- 〈台股風向球〉行情未見消退理由 AI股營收拭目以待
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至28.13元，預估目標價為607.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為615元
鉅亨號貼文看更多
下一篇