search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至28.36元，預估目標價為632.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.92元上修至28.36元，其中最高估值31.88元，最低估值18.42元，預估目標價為632.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值31.88(31.88)38.7139.53
最低值18.42(18.42)31.1336.17
平均值27.12(27.1)3538.36
中位數28.36(27.92)34.8339.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值116,507,350146,236,480165,748,950
最低值107,700,000120,400,000137,356,690
平均值112,908,440129,721,910148,082,180
中位數113,138,170129,349,130144,611,540

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS17.8531.623317.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		95,179,276111,789,791105,504,28677,759,470

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
瑞昱502-3.46%
美元/台幣32.8520.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
瑞昱

69.57%

勝率

#空頭吞噬

偏弱
瑞昱

69.57%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty