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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為25.78元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.49元，其中最高估值1.59元，最低估值1.38元，預估目標價為25.78元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.59(1.59)1.621.62
最低值1.38(1.38)1.461.43
平均值1.49(1.49)1.551.55
中位數1.49(1.48)1.551.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值72,864,13074,846,00077,401,350
最低值66,186,66070,061,00075,251,710
平均值70,135,77073,230,25075,992,020
中位數70,643,00074,105,00075,657,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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