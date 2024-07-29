鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為25.78元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.49元，其中最高估值1.59元，最低估值1.38元，預估目標價為25.78元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.59(1.59)
|1.62
|1.62
|最低值
|1.38(1.38)
|1.46
|1.43
|平均值
|1.49(1.49)
|1.55
|1.55
|中位數
|1.49(1.48)
|1.55
|1.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,864,130
|74,846,000
|77,401,350
|最低值
|66,186,660
|70,061,000
|75,251,710
|平均值
|70,135,770
|73,230,250
|75,992,020
|中位數
|70,643,000
|74,105,000
|75,657,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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