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鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至169元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)提出目標價估值：中位數由175元下修至169元，調降幅度3.43%。其中最高估值185元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予博思艾倫漢密爾頓控股評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀1位。

博思艾倫漢密爾頓控股今(29日)收盤價為139.84元。近5日股價下跌3.43%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BAH市場預估目標價

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