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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調升至106.68元，幅度約3.57%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Veralto Corp(VLTO-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至106.68元，調升幅度3.57%。其中最高估值117元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Veralto Corp評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Veralto Corp今(29日)收盤價為104.87元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股VLTO市場預估目標價

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