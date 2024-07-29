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鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX IncWEX-US的目標價調降至220元，幅度約4.35%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對WEX Inc(WEX-US)提出目標價估值：中位數由230元下修至220元，調降幅度4.35%。其中最高估值285元，最低估值190元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予WEX Inc評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀0位。

WEX Inc今(29日)收盤價為180.44元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WEX市場預估目標價

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