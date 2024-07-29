鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Global Ltd - Class CLBTYK-US的目標價調降至23.25元，幅度約3.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Liberty Global Ltd - Class C(LBTYK-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至23.25元，調降幅度3.13%。其中最高估值34元，最低估值15.5元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Liberty Global Ltd - Class C評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Liberty Global Ltd - Class C今(29日)收盤價為19.86元。近5日股價上漲3.13%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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