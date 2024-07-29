鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings IncSSNC-US的目標價調升至77元，幅度約4.55%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)提出目標價估值：中位數由73.65元上修至77元，調升幅度4.55%。其中最高估值88元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予SS&C Technologies Holdings Inc評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
SS&C Technologies Holdings Inc今(29日)收盤價為72.29元。近5日股價上漲4.55%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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