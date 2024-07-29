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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排TXRH-US的目標價調升至190元，幅度約8.57%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)提出目標價估值：中位數由175元上修至190元，調升幅度8.57%。其中最高估值209元，最低估值155元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予德州鮮切牛排評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀1位。

德州鮮切牛排今(29日)收盤價為169.38元。近5日股價下跌8.57%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股TXRH市場預估目標價

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