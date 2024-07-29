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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調降至295元，幅度約3.44%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由305.5元下修至295元，調降幅度3.44%。其中最高估值347元，最低估值255元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

LPL Financial Holdings Inc今(29日)收盤價為221.24元。近5日股價上漲3.44%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LPLA市場預估目標價

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