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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SPS Commerce Inc.SPSC-US的目標價調升至223.5元，幅度約9.02%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SPS Commerce Inc.(SPSC-US)提出目標價估值：中位數由205元上修至223.5元，調升幅度9.02%。其中最高估值240元，最低估值186元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予SPS Commerce Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

SPS Commerce Inc.今(29日)收盤價為209元。近5日股價上漲9.02%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SPSC市場預估目標價

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