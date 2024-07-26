鉅亨速報 - Factset 最新調查：SPS Commerce Inc.(SPSC-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為221.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SPS Commerce Inc.(SPSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.31元上修至3.37元，其中最高估值3.43元，最低估值3.29元，預估目標價為221.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.43(3.48)
|4.14
|5.22
|6.24
|最低值
|3.29(3.28)
|3.73
|4.35
|6.24
|平均值
|3.36(3.33)
|3.92
|4.69
|6.24
|中位數
|3.37(3.31)
|3.89
|4.59
|6.24
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.29億
|7.22億
|8.20億
|9.31億
|最低值
|6.21億
|7.10億
|8.15億
|9.31億
|平均值
|6.24億
|7.16億
|8.19億
|9.31億
|中位數
|6.24億
|7.16億
|8.19億
|9.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.94
|1.26
|1.21
|1.49
|1.76
|營業收入
|2.79億
|3.13億
|3.85億
|4.51億
|5.37億
詳細資訊請看美股內頁：
SPS Commerce Inc.(SPSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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