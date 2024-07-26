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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SPS Commerce Inc.(SPSC-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為221.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SPS Commerce Inc.(SPSC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.31元上修至3.37元，其中最高估值3.43元，最低估值3.29元，預估目標價為221.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.43(3.48)4.145.226.24
最低值3.29(3.28)3.734.356.24
平均值3.36(3.33)3.924.696.24
中位數3.37(3.31)3.894.596.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.29億7.22億8.20億9.31億
最低值6.21億7.10億8.15億9.31億
平均值6.24億7.16億8.19億9.31億
中位數6.24億7.16億8.19億9.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.941.261.211.491.76
營業收入2.79億3.13億3.85億4.51億5.37億

詳細資訊請看美股內頁：
SPS Commerce Inc.(SPSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPSC

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