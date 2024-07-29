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鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團KB-US的目標價調升至75.28元，幅度約3.31%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)提出目標價估值：中位數由72.86元上修至75.28元，調升幅度3.31%。其中最高估值83元，最低估值52.99元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予韓國國民銀行金融集團評價：積極樂觀19位、保持中立3位、保守悲觀0位。

韓國國民銀行金融集團今(29日)收盤價為64.56元。近5日股價上漲3.31%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股KB市場預估目標價

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