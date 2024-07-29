鉅亨速報 - Factset 最新調查：HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為35.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.11元，其中最高估值0.21元，最低估值0.05元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.21(0.21)
|0.39
|0.82
|最低值
|0.05(0.05)
|0.19
|0.4
|平均值
|0.11(0.1)
|0.29
|0.59
|中位數
|0.11(0.1)
|0.28
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.66億
|7.78億
|9.58億
|最低值
|6.44億
|7.47億
|8.70億
|平均值
|6.50億
|7.59億
|9.08億
|中位數
|6.48億
|7.57億
|9.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|-1.47
|-0.98
|營業收入
|1.21億
|2.12億
|3.21億
|4.76億
|5.83億
詳細資訊請看美股內頁：
HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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