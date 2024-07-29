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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為35.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.11元，其中最高估值0.21元，最低估值0.05元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.21(0.21)0.390.82
最低值0.05(0.05)0.190.4
平均值0.11(0.1)0.290.59
中位數0.11(0.1)0.280.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值6.66億7.78億9.58億
最低值6.44億7.47億8.70億
平均值6.50億7.59億9.08億
中位數6.48億7.57億9.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-------1.47-0.98
營業收入1.21億2.12億3.21億4.76億5.83億

詳細資訊請看美股內頁：
HashiCorp Inc - Class A(HCP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHCP

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