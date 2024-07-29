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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為36.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.56元，其中最高估值0.95元，最低估值0.49元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.95(0.95)1.171.551.45
最低值0.49(0.49)0.60.951.45
平均值0.62(0.68)0.961.261.45
中位數0.56(0.61)0.961.281.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值80.08億83.17億89.71億92.62億
最低值72.19億73.34億75.65億92.62億
平均值74.59億78.88億82.58億92.62億
中位數73.69億78.34億81.36億92.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.101.073.472.531.15
營業收入65.54億75.32億102.01億101.84億76.74億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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