鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.56元，預估目標價為36.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.56元，其中最高估值0.95元，最低估值0.49元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.95(0.95)
|1.17
|1.55
|1.45
|最低值
|0.49(0.49)
|0.6
|0.95
|1.45
|平均值
|0.62(0.68)
|0.96
|1.26
|1.45
|中位數
|0.56(0.61)
|0.96
|1.28
|1.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.08億
|83.17億
|89.71億
|92.62億
|最低值
|72.19億
|73.34億
|75.65億
|92.62億
|平均值
|74.59億
|78.88億
|82.58億
|92.62億
|中位數
|73.69億
|78.34億
|81.36億
|92.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|營業收入
|65.54億
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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