鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.86元，預估目標價為37.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.91元下修至0.86元，其中最高估值0.97元，最低估值0.6元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.97(1.1)
|1.46
|1.55
|1.6
|最低值
|0.6(0.6)
|0.85
|0.95
|1.6
|平均值
|0.83(0.86)
|1.14
|1.34
|1.6
|中位數
|0.86(0.91)
|1.14
|1.42
|1.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80.33億
|86.93億
|89.71億
|92.62億
|最低值
|72.90億
|73.34億
|75.65億
|92.62億
|平均值
|76.36億
|80.43億
|82.86億
|92.62億
|中位數
|76.31億
|80.77億
|81.87億
|92.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.10
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|營業收入
|65.54億
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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