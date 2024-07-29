美日韓防長簽新協議 劍指中國

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 11:33

美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔、南韓國防部長申源湜，周日（28 日）在東京舉行美日韓國防部長會議，簽署「韓美日安全合作框架協議」。

據《韓聯社》報導，「安全合作框架協議」是首個為美日韓提供安全合作基本方向和政策指南的文件，目的是保障朝鮮半島和印太地區的穩定。

三國防長已商定，美日韓將定期輪流舉行防長會議、聯參議長會議、安全會議等高級別會議。

據《CNN》報導，三國聯合簽署的文件未明確提到中國，但這是美國努力加強與亞洲兩個關鍵盟友關係的一部分，目的是為了對付中國。

早在 2022 年，韓美日領導人就曾在柬埔寨舉行會談，並發表共同聲明，提及反對單方面試圖改變印太現狀等。

對此，中國外交部發言人毛寧在 2022 年 11 月 14 日表示，國與國之間展開交流合作，應當有助於增進地區國家的相互理解和信任，有助於維護世界和地區的和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

今年 1 月，美國國務院發表美日韓「印太對話」聯合聲明，其中有涉華內容。對此，毛寧說，中方堅決反對有關國家以合作為名拼湊排他性「小圈子」，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立。