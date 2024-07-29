中國駐美國大使：美中貿易關係終止 美國將面臨1.6兆美元經損

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 15:00

中國駐美國大使謝鋒上周六（27 日）在舊金山灣區紀念中美建交 45 周年研討會上發表致辭，表示美中貿易關係終止，美國將面臨 1.6 兆美元的經濟損失，他並說，希望美國停止干涉中國內部事務，停止在大選年打「中國牌」。

謝鋒說，中國發展和中美合作為美國經濟提供了持續增長動力、為美國企業提供了巨大市場空間、為美國人民提供了質優價廉商品，7 萬多家美企在華分享中國發展紅利，僅對華出口就支撐美國 93 萬個就業崗位。

他指出，如果美國真的「吃虧了」，雙方合作怎麼可能持續四、五十年？美方將遏制中國當成唯一目標，寧可殺敵一千自損一千五，不惜背棄自由貿易、市場原則、契約精神，真的符合美國的國家利益嗎？

謝鋒強調，貿易戰、產業戰、科技戰不會有贏家。據統計，美方終止與中國的永久正常貿易關係，將給美國帶來 1.6 兆美元經濟損失。

他表示，中美各自成功，是彼此的機遇，而非威脅，雙方應該彼此成就，而非互相傷害，拉長合作清單，縮短負面清單，用對話合作的成功故事，對衝零和博弈的消極敘事。