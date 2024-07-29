〈走進中國〉有銀行開始搶客了！辦人民幣100多萬房貸 送5克金條

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 07:21

中國的銀行抵押貸款返點，一直是金融行業的隱秘地帶。

返點行為，即銀行按照貸款金額比率，向仲介或開發商支付一定傭金，曾一度被約束規範，但在業績壓力下，一些銀行又開始採取這種方式，以吸引客戶。

據《每日經濟新聞》報導，上海購房者陳青（化名）表示，她在 6 月辦了二手房抵押業務，商貸返點折現了 5 克金條，被銀行工作人員告知不允許直接給現金。

陳青說，工作人員會給購房者幾個選項，選擇金條或其他禮品。她沒細算自己商貸折合下來的具體返點金額，只表示人民幣（下同）100 萬元出頭的商貸，銀行送 5 克金條。

她拿到金條之後，也開始熱心地為其他購房者推薦客戶經理，介紹辦銀行商貸返點的情況。

多名購房者都提到，如果想要得到銀行抵押貸款返點，一個關鍵操作是要自己找貸款的銀行。

另一位購房者楊修（化名）表示，自己是在簽購房合約之後，才了解到辦銀行貸款可以返點。所以，楊修就想自己找銀行辦貸款，但為其服務的仲介機構不允許，表示只可以用他們合作的銀行。

雙方多輪溝通之後，楊修得到的結果是提高仲介費率，才可以拿到銀行返點。

楊修總結稱，理論上可以自己找辦理貸款的銀行，簽合約之前，要和仲介說清楚，而他圖省事讓仲介幫忙安排了幾家，結果仲介直接安排了他們合作的（銀行），把這筆回扣吃掉了。

58 安居客研究院院長張波表示，返點本質上可以視為一種傭金，即銀行為了爭搶房貸業務市場，向提供房貸業務的仲介機構支付費用，這個費用本身和房貸金額有一定比重關係。

房貸返點現象的出現，本質上需要兩個條件，一是房地產市場持續處於相對低部，市場一二手成交量持續減少，導致房貸規模不斷縮減；二是貸款利率不斷下行，銀行業淨息差不斷走低，伴隨放貸壓力增大。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，在貸款投放壓力大的情況下，這種返點有必然性，有的是透過購物卡或禮品的形式出現。

不過，關於抵押貸款返點，各地銀行工作人員說法不一。

某商業銀行深圳分行貸款部經理表示，抵押貸款返點是階段式，最高是（返貸款金額的）6‰，市場越不好，給的（返點）越高，市場好就沒有。

深圳某大型仲介平台工作人員則坦言，這是短期現象，被問及具體返點時，他表示不了解。