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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估上修至6.15元，預估目標價為167.30元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 02:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.15元，其中最高估值6.65元，最低估值5.95元，預估目標價為167.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.65(6.65)6.66.8
最低值5.95(5.6)5.76.1
平均值6.21(6.07)6.216.4
中位數6.15(6.03)6.256.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.12億21.70億22.77億
最低值19.79億20.90億21.73億
平均值19.94億21.18億22.15億
中位數19.92億21.03億21.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.233.466.1112.746.61
營業收入10.04億9.84億11.79億11.27億14.98億

詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRLI

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