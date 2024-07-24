鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為167.30元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.84元上修至6.03元，其中最高估值6.65元，最低估值5.6元，預估目標價為167.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.65(6.45)
|6.6
|6.8
|最低值
|5.6(5.6)
|5.5
|6.8
|平均值
|6.07(5.87)
|6.04
|6.8
|中位數
|6.03(5.84)
|5.98
|6.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20.12億
|21.70億
|21.73億
|最低值
|15.25億
|16.75億
|21.73億
|平均值
|19.17億
|20.47億
|21.73億
|中位數
|19.91億
|21.08億
|21.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.23
|3.46
|6.11
|12.74
|6.61
|營業收入
|10.04億
|9.84億
|11.79億
|11.27億
|14.98億
詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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