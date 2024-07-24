search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為167.30元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.84元上修至6.03元，其中最高估值6.65元，最低估值5.6元，預估目標價為167.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.65(6.45)6.66.8
最低值5.6(5.6)5.56.8
平均值6.07(5.87)6.046.8
中位數6.03(5.84)5.986.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.12億21.70億21.73億
最低值15.25億16.75億21.73億
平均值19.17億20.47億21.73億
中位數19.91億21.08億21.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.233.466.1112.746.61
營業收入10.04億9.84億11.79億11.27億14.98億

詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRLI

相關行情

台股首頁我要存股
RLI公司143.692.95%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty