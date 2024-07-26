宇瞻看下半年記憶體價格續漲 但漲幅略收斂

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-26 18:06

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (26) 日舉行法說會，展望後市，公司表示，目前仍在觀察整體需求復甦情況，至於價格則預期下半年會持續上漲，但漲幅會呈現收斂。

宇瞻今年上半年營收 38.3 億元，年增 8%，毛利率 20%，年減 4 個百分點，營益率 6%，年減 4 個百分點，稅後純益 2.1 億元，年減 24%，每股純益 1.63 元；存貨方面，宇瞻累計至今年上半年存貨金額達 17.91 億元，年增達 94%。公司表示，主要是因為持續購入具備競爭力的產品。

針對上游原廠供給，宇瞻指出，上游生產的確有增加，包括 DRAM、NAND Flash，其中，DRAM 是以高頻寬記憶體 (HBM) 為主，NAND 是製程上不斷的演進。

至於價格方面，宇瞻強調，下半年漲幅會些微收斂，但還是呈現上漲，主要因大型經濟體需求端仍不明朗，包括中國、歐洲、美國與東南亞市場等，需密切關注需求變動，坦言若繼續漲價，毛利率會有被壓抑的可能性。

面對總體經濟的不確定性因素，宇瞻持續布局未來技術，鎖定 AI 伺服器應用的 CXL/CAMM2/MRDIMM 等產品，也擴大工控領域布局，如零售服務 POS 機、智慧工廠 AI 預測通道系統等。