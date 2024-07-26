盤後速報 - 事欣科(4916)次交易(29)日除息0.4元，參考價32.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
事欣科(4916-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為32.1元，相較今日收盤價32.50元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|32.50
|0.4
|1.23%
|0.0
|2023/06/30
|42.75
|0.37628
|0.88%
|0.0
|2022/08/17
|26.25
|0.5
|1.9%
|0.0
|2021/08/12
|23.6
|0.5
|2.12%
|0.0
|2020/07/02
|28.25
|2.0
|7.08%
|0.0
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