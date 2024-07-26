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鉅亨速報

盤後速報 - 事欣科(4916)次交易(29)日除息0.4元，參考價32.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

事欣科(4916-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為32.1元，相較今日收盤價32.50元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 32.50 0.4 1.23% 0.0
2023/06/30 42.75 0.37628 0.88% 0.0
2022/08/17 26.25 0.5 1.9% 0.0
2021/08/12 23.6 0.5 2.12% 0.0
2020/07/02 28.25 2.0 7.08% 0.0

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