盤後速報 - 東隆興(4401)下週(8月2日)除息0.5元，預估參考價22.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
東隆興(4401-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月26日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
東隆興(4401-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。近5日股價下跌3.66%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/02
|23.30
|0.5
|2.15%
|0.0
|2023/08/01
|24.5
|0.7
|2.86%
|0.0
|2022/08/26
|29.3
|1.3
|4.44%
|0.2
|2021/08/30
|38.65
|1.0
|2.59%
|0.0
|2020/08/28
|27.05
|1.2
|4.44%
|0.0
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