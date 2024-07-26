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鉅亨速報

盤後速報 - 東隆興(4401)下週(8月2日)除息0.5元，預估參考價22.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

東隆興(4401-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月26日)收盤價23.30元計算，預估參考價為22.8元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

東隆興(4401-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。近5日股價下跌3.66%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/02 23.30 0.5 2.15% 0.0
2023/08/01 24.5 0.7 2.86% 0.0
2022/08/26 29.3 1.3 4.44% 0.2
2021/08/30 38.65 1.0 2.59% 0.0
2020/08/28 27.05 1.2 4.44% 0.0

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