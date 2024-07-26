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鉅亨速報

盤後速報 - 軒郁(6703)下週(8月2日)除權息12.82元，預估參考價251.11元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

軒郁(6703-TW)下週(8月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利12.28元，股票股利0.54元，合計股利12.82元。

以今日(7月26日)收盤價277.00元計算，預估參考價為251.11元，權息值合計為25.89元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

軒郁(6703-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美妝保養品及生技保健之研發與銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/02 277.00 12.2797 4.43% 0.5418
2023/08/07 299.5 5.5244 1.84% 1.5049
2022/08/08 103.0 7.2024 6.99% 1.1839
2021/07/28 105.0 7.25 6.9% 0.0
2020/08/11 88.76 8.0 9.01% 0.0

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