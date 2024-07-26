盤後速報 - 軒郁(6703)下週(8月2日)除權息12.82元，預估參考價251.11元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
軒郁(6703-TW)下週(8月2日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利12.28元，股票股利0.54元，合計股利12.82元。
以今日(7月26日)收盤價277.00元計算，預估參考價為251.11元，權息值合計為25.89元，股息殖利率4.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
軒郁(6703-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美妝保養品及生技保健之研發與銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/02
|277.00
|12.2797
|4.43%
|0.5418
|2023/08/07
|299.5
|5.5244
|1.84%
|1.5049
|2022/08/08
|103.0
|7.2024
|6.99%
|1.1839
|2021/07/28
|105.0
|7.25
|6.9%
|0.0
|2020/08/11
|88.76
|8.0
|9.01%
|0.0
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