盤後速報 - 晟德(4123)下週(8月2日)除息1.43元，預估參考價50.17元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05
晟德(4123-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。
以今日(7月26日)收盤價51.60元計算，預估參考價為50.17元，息值合計為1.43元，股息殖利率2.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
晟德(4123-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。近5日股價下跌6.71%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/02
|51.60
|1.4306
|2.77%
|0.0
|2023/09/08
|51.5
|0.9917
|1.93%
|0.9917
|2022/09/08
|60.6
|2.4328
|4.01%
|1.4597
|2021/09/13
|71.6
|1.4958
|2.09%
|0.9972
|2020/08/06
|77.6
|1.4266
|1.84%
|0.4755
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