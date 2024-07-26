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鉅亨速報

盤後速報 - 晟德(4123)下週(8月2日)除息1.43元，預估參考價50.17元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:05

晟德(4123-TW)下週(8月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.43元。

以今日(7月26日)收盤價51.60元計算，預估參考價為50.17元，息值合計為1.43元，股息殖利率2.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

晟德(4123-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。近5日股價下跌6.71%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/02 51.60 1.4306 2.77% 0.0
2023/09/08 51.5 0.9917 1.93% 0.9917
2022/09/08 60.6 2.4328 4.01% 1.4597
2021/09/13 71.6 1.4958 2.09% 0.9972
2020/08/06 77.6 1.4266 1.84% 0.4755

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