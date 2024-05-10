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鉅亨速報

營收速報 - 東隆興(4401)4月營收3.33億元年增率高達53.26％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:18

東隆興(4401-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣3.33億元，年增率53.26%，月增率4.8%。

今年1-4月累計營收為11.78億元，累計年增率44.57%。

最新價為24.85元，近5日股價下跌-6.58%，相關紡織纖維股價指數下跌-1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-155 張
  • 外資買賣超：-155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 3.33億 53% 5%
24/3 3.17億 23% 26%
24/2 2.51億 28% -9%
24/1 2.77億 94% 37%
23/12 2.02億 -1% -31%
23/11 2.92億 20% -6%

東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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