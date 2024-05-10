營收速報 - 東隆興(4401)4月營收3.33億元年增率高達53.26％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 17:18
今年1-4月累計營收為11.78億元，累計年增率44.57%。
最新價為24.85元，近5日股價下跌-6.58%，相關紡織纖維股價指數下跌-1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-155 張
- 外資買賣超：-155 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|3.33億
|53%
|5%
|24/3
|3.17億
|23%
|26%
|24/2
|2.51億
|28%
|-9%
|24/1
|2.77億
|94%
|37%
|23/12
|2.02億
|-1%
|-31%
|23/11
|2.92億
|20%
|-6%
東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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