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鉅亨速報

營收速報 - 東隆興(4401)5月營收3.29億元年增率高達50.74％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15


東隆興(4401-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣3.29億元，年增率50.74%，月增率-0.95%。

今年1-5月累計營收為15.08億元，累計年增率45.87%。

最新價為27.3元，近5日股價上漲2.65%，相關紡織纖維股價指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+59 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 3.29億 51% -1%
24/4 3.33億 53% 5%
24/3 3.17億 23% 26%
24/2 2.51億 28% -9%
24/1 2.77億 94% 37%
23/12 2.02億 -1% -31%

東隆興(4401-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種人造纖維縫線及織造用紗之製造、銷售與批發業務。各種棉、毛、麻絲、人造絲等混合線之製造與經銷。有關線類紡織品之製造經銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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