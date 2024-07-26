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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至-1.21元，預估目標價為546.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:16

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.61元上修至-1.21元，其中最高估值0.44元，最低估值-5.05元，預估目標價為546.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.44(0.44)18.6431.9238.93
最低值-5.05(-5.05)-2.991.292.6
平均值-1.56(-1.69)5.2413.4521.79
中位數-1.21(-1.61)4.5112.0321.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值21.92億39.75億55.13億59.43億
最低值16.18億20.77億26.19億29.87億
平均值19.60億27.19億35.47億44.20億
中位數19.85億26.39億34.41億45.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.72-13.28-7.98-13.06-5.17
營業收入7,810萬4,152萬4.96億4.11億12.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARGX

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