鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至-2.52元，預估目標價為537.05元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:16
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.89元上修至-2.52元，其中最高估值0.44元，最低估值-5.39元，預估目標價為537.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.44(1.09)
|18.64
|31.92
|38.93
|最低值
|-5.39(-5.63)
|-2.99
|1.29
|2.6
|平均值
|-2.23(-2.75)
|4.83
|12.94
|21.33
|中位數
|-2.52(-2.89)
|4
|12
|17.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.92億
|39.75億
|55.13億
|59.43億
|最低值
|16.18億
|20.77億
|26.19億
|29.87億
|平均值
|19.26億
|26.60億
|34.64億
|43.83億
|中位數
|19.00億
|25.53億
|32.96億
|44.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.72
|-13.28
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|營業收入
|7,810萬
|4,152萬
|4.96億
|4.11億
|12.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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