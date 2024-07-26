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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為390.55元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.69元下修至6.52元，其中最高估值8.13元，最低估值6.38元，預估目標價為390.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.13(8.13)9.510.7511.15
最低值6.38(7.63)7.348.3411.15
平均值7.05(7.75)8.489.6811.15
中位數6.52(7.69)8.59.7511.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.22億33.13億35.53億35.94億
最低值28.70億30.27億32.43億35.94億
平均值29.50億31.93億34.65億35.94億
中位數30.10億32.56億35.20億35.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.214.578.677.737.88
營業收入18.44億21.47億28.31億28.86億29.51億

詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWST

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