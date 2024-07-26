鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為390.55元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.69元下修至6.52元，其中最高估值8.13元，最低估值6.38元，預估目標價為390.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.13(8.13)
|9.5
|10.75
|11.15
|最低值
|6.38(7.63)
|7.34
|8.34
|11.15
|平均值
|7.05(7.75)
|8.48
|9.68
|11.15
|中位數
|6.52(7.69)
|8.5
|9.75
|11.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.22億
|33.13億
|35.53億
|35.94億
|最低值
|28.70億
|30.27億
|32.43億
|35.94億
|平均值
|29.50億
|31.93億
|34.65億
|35.94億
|中位數
|30.10億
|32.56億
|35.20億
|35.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.21
|4.57
|8.67
|7.73
|7.88
|營業收入
|18.44億
|21.47億
|28.31億
|28.86億
|29.51億
詳細資訊請看美股內頁：
West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為9.17元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至100元，幅度約5.82%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為116.57元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇