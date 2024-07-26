翔耀將在台建AI算力中心 Q4上線運營
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 15:42
翔耀 (2438-TW) 今 (26) 日宣布，將在台建制亞洲領先的 AI 算力中心翔耀 AICC (AI Computing Center)，採用目前市場上最先進 H200 晶片，以及美超微溫水冷卻技術，預計第四季正式上線運營。
翔耀說明， AICC 採用目前市場上最新的 H200 晶片，運算速度約 H100 的 1.43 倍，預計於第四季度正式上線運營，第一期建置將部署 128 台伺服器，算力達到 46.54 Pflops，進入全球超算排名的 20-25 名之間，隨後在第二期擴展至 256 台伺服器，總算力達 93 PFlops，目標進入全球超算排名第 15 名，成為亞洲最快的算力中心之一。
而翔耀 AICC 也將是亞洲首座採用溫水冷卻系統的 H200 AI 運算中心，能源使用效率 (PUE) 值可望降至 1.09，達到綠色計算新標竿。
翔耀進一步提到，攜手 AI 供應鏈巨頭，包含美超微電腦，策略聯盟夥伴是方電訊、數位無限、無敵科技及 VMFIVE，為大數據分析、深度學習訓練、複雜計算模擬等，提供計算資源。
展望未來，翔耀將 AICC 的成功經驗複製到亞洲其他國家，形成 AICA (AI Computing Alliance) 聯盟，建立全面的 AI 軟體生態系統，包含開發工具、應用服務和數據資源整合，有助於各國 AI 開發者和企業加入平台，並通過舉辦技術交流會議、培訓課程和創新比賽，培育本地 AI 專業人才。
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