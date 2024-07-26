翔耀將在台建AI算力中心 Q4上線運營

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 15:42

翔耀 (2438-TW) 今 (26) 日宣布，將在台建制亞洲領先的 AI 算力中心翔耀 AICC (AI Computing Center)，採用目前市場上最先進 H200 晶片，以及美超微溫水冷卻技術，預計第四季正式上線運營。

翔耀說明， AICC 採用目前市場上最新的 H200 晶片，運算速度約 H100 的 1.43 倍，預計於第四季度正式上線運營，第一期建置將部署 128 台伺服器，算力達到 46.54 Pflops，進入全球超算排名的 20-25 名之間，隨後在第二期擴展至 256 台伺服器，總算力達 93 PFlops，目標進入全球超算排名第 15 名，成為亞洲最快的算力中心之一。

而翔耀 AICC 也將是亞洲首座採用溫水冷卻系統的 H200 AI 運算中心，能源使用效率 (PUE) 值可望降至 1.09，達到綠色計算新標竿。

翔耀進一步提到，攜手 AI 供應鏈巨頭，包含美超微電腦，策略聯盟夥伴是方電訊、數位無限、無敵科技及 VMFIVE，為大數據分析、深度學習訓練、複雜計算模擬等，提供計算資源。