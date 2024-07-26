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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為60.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:19

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.75元，其中最高估值3.2元，最低估值2.39元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.2(3.2)55.15
最低值2.39(2.51)3.394
平均值2.75(2.87)3.944.72
中位數2.75(2.84)3.884.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值454.25億494.11億501.54億
最低值428.73億442.15億452.25億
平均值438.84億463.68億480.52億
中位數438.19億463.46億485.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.841.648.386.280.82
營業收入429.51億385.42億549.68億569.02億446.22億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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