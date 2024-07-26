鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至2.75元，預估目標價為60.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:19
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.75元，其中最高估值3.2元，最低估值2.39元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.2(3.2)
|5
|5.15
|最低值
|2.39(2.51)
|3.39
|4
|平均值
|2.75(2.87)
|3.94
|4.72
|中位數
|2.75(2.84)
|3.88
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|454.25億
|494.11億
|501.54億
|最低值
|428.73億
|442.15億
|452.25億
|平均值
|438.84億
|463.68億
|480.52億
|中位數
|438.19億
|463.46億
|485.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.84
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|營業收入
|429.51億
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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