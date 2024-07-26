鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為290.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.97元上修至4.11元，其中最高估值4.23元，最低估值4.03元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.23(4.06)
|5.96
|7.96
|最低值
|4.03(3.92)
|4.94
|6.27
|平均值
|4.11(3.98)
|5.34
|7.1
|中位數
|4.11(3.97)
|5.11
|7.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.82億
|9.64億
|11.60億
|最低值
|7.72億
|9.11億
|10.61億
|平均值
|7.76億
|9.29億
|11.10億
|中位數
|7.76億
|9.24億
|11.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|2.56億
|3.10億
|3.59億
|4.72億
|6.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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