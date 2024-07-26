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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至4.11元，預估目標價為290.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:18

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.97元上修至4.11元，其中最高估值4.23元，最低估值4.03元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.23(4.06)5.967.96
最低值4.03(3.92)4.946.27
平均值4.11(3.98)5.347.1
中位數4.11(3.97)5.117.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.82億9.64億11.60億
最低值7.72億9.11億10.61億
平均值7.76億9.29億11.10億
中位數7.76億9.24億11.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入2.56億3.10億3.59億4.72億6.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPPF

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