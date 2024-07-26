鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waste Connections IncWCN-US的目標價調升至197元，幅度約3.14%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Waste Connections Inc(WCN-US)提出目標價估值：中位數由191元上修至197元，調升幅度3.14%。其中最高估值217元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Waste Connections Inc評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Waste Connections Inc今(26日)收盤價為175.48元。近5日股價下跌3.14%，標普指數下跌2.62%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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