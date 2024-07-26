Tom Lee：美股小型股8月有望漲15%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:10

隨著科技股轉為低迷，小型股正在接管夏季股票市場。

Fundstrat 共同創辦人 Tom Lee 表示，如果歷史可以作為參考的話，以小型股為主的羅素 2000 指數 (RUT-US) 在 8 月份有望增長 15% 或更多。

羅素 2000 指數在整個 7 月已經開始強漲，截至周四 (25 日) 收盤，指數本月迄今已上漲 10% 以上。

Lee 表示，市場如今非常篤定聯準會將在 9 月降息，這一情緒正幫助小型股上漲。這些公司有更多的債務負擔，因此將從較低的借貸成本中受益最多。相反，持續的高利率被認為是近年來羅素 2000 指數表現不佳的原因之一。

Lee 表示，同樣值得注意的是，小型股指數是逐步上漲的，而不是急劇的、不可持續的上漲。他指出，羅素 2000 指數在過去 11 天中，有 10 天上漲了 1%。

他說：「自 1979 年以來這種情況共出現九次，即使在熊市中，數月後我們都會看到 100% 的增長。這種情景出現後的 12 個月平均漲幅達到了 40%。」

Lee 此前預測，羅素 2000 指數反彈將持續大約 10 周，從 8 月開始，最終漲幅達到 40%。現在他的預測更加具體，強調 8 月是一個漲幅特別顯著的時期。

他表示：「在 8 月份，小型股可能會實現超過 15% 的增長，因為它們之前的表現相當落後。過去兩周的走勢表明，小型股可能正處於一次大幅上漲的開端。」

除了減息因素外，Lee 還提到了即將到來的美國大選前景，這有助於推動羅素 2000 指數的上漲。

Lee 指出，博彩市場顯示川普有可能當選總統，投資者或因此被小型股吸引，因為川普的政策可能會促進放鬆監管、併購活動以及地區銀行的發展。