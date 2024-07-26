盤中速報 - 京城(2524)大漲7.2%，報84.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 13:24
京城(2524-TW)26日13:24股價上漲5.7元，報84.9元，漲幅7.2%，成交16,523張。
京城(2524-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為H701010住宅及大樓開發租售業。J901020一般旅館業。F501060餐館業。
近5日股價上漲1.28%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+314 張
- 外資買賣超：+360 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
- 融資增減：-259 張
- 融券增減：+75 張
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