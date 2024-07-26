search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lear Corp.LEA-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:17

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Lear Corp.(LEA-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至150元，調降幅度3.23%。其中最高估值191元，最低估值127元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Lear Corp.評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Lear Corp.今(26日)收盤價為120.76元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌2.62%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股LEA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Lear Corp.120.763.68%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty