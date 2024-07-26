盤中速報 - 德微(3675)大跌7.69%，報306元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:31
德微(3675-TW)26日10:31股價下跌25.5元，報306.0元，跌幅7.69%，成交472張。
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。
近5日股價下跌5.56%，櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-224 張
- 外資買賣超：-57 張
- 投信買賣超：-180 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：-43 張
- 融券增減：+10 張
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