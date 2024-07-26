外交事務雜誌：拜登政府對中晶片禁令有侷限性 最終可能是在幫北京

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:36

美國《外交事務》雜誌周三 (24 日) 刊文表示，在中美關係緊張之際，美國總統拜登 2022 年推出出口管制，以阻止中國獲得先進的半導體晶片跟設備，但這一禁令具有侷限性，最終可能是在幫中國。

文中指出，出口管制的好處短暫，代價卻高昂的，因為有強烈跡象顯示，這些管制措施正加速中國本土半導體供應鏈的發展。美國禁令雖在短期內阻礙中國創新和成長，之後反而會加快中國技術進步。

雖然美國企業在 AI 晶片市場領先，但中國半導體晶片設計公司也在不斷進步。過去十年，中國半導體業在 AI 晶片設計、設備和先進位造方面取得長足進步。拜登政府力圖確保美國在 AI 領域保持領先地位，將其政策定調為「小院高牆」。這一目標是狹隘的。

華府認為國安與經濟競爭力息息相關，這一點是對的，但問題在於出口管制不太可能明顯阻礙中國的軍事現代化，對中國經濟競爭力的損害也只是暫時的。

事實上，目前大多數武器系統並不依賴於受限制的先進晶片，美國監管機構甚至坦承此事，因為軍事系統通常優先考慮可靠的、成熟的晶片，而這些晶片通常在舊設備上製造。

但比較有希望的是，美國禁令可減緩中國開發和使用 AI 模型，在中國開發出先進半導體設備和製造先進晶片前應會佔優，但只是暫時的。

美國的晶片禁令也為中國本土設備、製造能力和 AI 晶片創造了新需求。 國內需求給中國公司帶來壓力，迫使他們在半導體供應鏈的上下游進行投資與合作。

同時，美國的出口管制措施正創造市場條件，推動中國本土設備製造商獲得收入，讓這些公司能投資於生產更先進工具所需的研發活動。出口管制還會刺激中國半導體業趕上市場領先者。

鑒於中國的體量、經濟實力和科技先進程度，美國阻其技術發展的能力有限。 在與北京的競爭中，推動美國自身創新才是華府的首要任務。

與此同時，對中管制措施將導致美國及盟友的晶片和設備製造商失去大量在中國的業務，使這些公司用於研發的資金減少。 這從短期來看影響可能不大，但長遠看，退出中國這個巨大的市場會嚴重影響西方公司的收入。